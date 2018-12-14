В Кировской области 20 учеников отравились в школьной столовой

Следователи СК РФ начали проверку одной из школ города Кирс Кировской области после сообщений о массовом отравлении учеников в столовой.

По информации следствия, в городскую больницу обратились 20 учеников 2–3-х классов с признаками пищевого отравления. При этом местные СМИ со ссылкой на родителей заявляют, что значительная часть учащихся и несколько педагогов не стали обращаться к врачам, однако были вынуждены пропустить занятия из-за плохого самочувствия.

В школу направили следственно-оперативную группу. Следователи осмотрели оборудование и бытовые помещения школьной столовой, места хранения посуды и продуктов и взяли пробы для установления причин отравления.

Руководство школы опрашивают следователи после отравления 20 учеников в Кировской области.



Учащиеся 2-3 классов обратились в больницу г.Кирса с признаками пищевого отравления. Все они обедали в школьной столовой. Экспертами взяты пробы для установления причины отравления pic.twitter.com/3369OitXeR — Следственный комитет (@sledcom_rf) December 13, 2018

По неофициальным данным, возможной причиной произошедшего стали сосиски, которые выдавали в столовой на обед в тот день.

Ранее Лайф сообщал, что в Николаевской области учащиеся падали в обморок после отравления токсичными парами от новой мебели в классе.