В Кировской области 20 учеников отравились в школьной столовой

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В Кировской области 20 учеников отравились в школьной столовой

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Фото © РИА Новости/Игорь Зарембо

Следователи СК РФ начали проверку одной из школ города Кирс Кировской области после сообщений о массовом отравлении учеников в столовой.

По информации следствия, в городскую больницу обратились 20 учеников 2–3-х классов с признаками пищевого отравления. При этом местные СМИ со ссылкой на родителей заявляют, что значительная часть учащихся и несколько педагогов не стали обращаться к врачам, однако были вынуждены пропустить занятия из-за плохого самочувствия.

В школу направили следственно-оперативную группу. Следователи осмотрели оборудование и бытовые помещения школьной столовой, места хранения посуды и продуктов и взяли пробы для установления причин отравления.

По неофициальным данным, возможной причиной произошедшего стали сосиски, которые выдавали в столовой на обед в тот день.

Ранее Лайф сообщал, что в Николаевской области учащиеся падали в обморок после отравления токсичными парами от новой мебели в классе.

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