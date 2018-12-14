Продолжительными аплодисментами закончилась в Страсбурге спецоперация французских полицейских по устранению стрелка, 11 декабря открывшего огонь на рождественской ярмарке города. Об этом сообщает 20minutesstras в "Твиттере".

Также свои поздравления и благодарность в адрес сотрудников полиции направил мэр Страсбурга Ролан Рис. Он сообщил, что отдавал распоряжение вновь открыть ярмарку, где произошла стрельба, до того, как узнал, что стрелок ликвидирован.

— Я хотел бы поздравить полицейских, которые смогли разрешить эту возникшую проблему, — заявил он.

Ранее Лайф сообщал, что французская полиция ликвидировала 29-летнего Шерифа Шекатта, ранее открывшего стрельбу в центре Страсбурга на рождественском базаре. Вскоре после этого глава МВД Франции официально подтвердил успех полицейских и раскрыл подробности спецоперации.