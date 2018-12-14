CBS выплатила актрисе Элайзе Душку $9,5 млн после обвинений в домогательствах

Примерно такую сумму она бы получила, если бы осталась в команде телесериала "Булл" на четыре сезона.

Компания CBS выплатила компенсацию в размере 9,5 миллиона долларов актрисе Элайзе Душку в рамках конфиденциального соглашения. Примерно такую сумму она бы получила, если бы осталась в команде телесериала "Булл" на четыре сезона. Об этом сообщает The New York Times.

Весной 2017 года Душку подписала соглашение на одну из главных ролей в трёх эпизодах сериала "Булл". У съёмочной группы были планы ввести актрису в сериал на постоянной основе. Для Душку всё начиналось многообещающе. Звезда сериала Майкл Уэзерли казался дружелюбным. Сценарист Гленн Гордон Карон заявил актрисе, что она может стать чем-то большим, чем любовный интерес. Далее последовала серия комментариев, из-за которых Душку чувствовала себя некомфортно. На глазах у команды Уэзерли отметил внешность актрисы, пошутил об изнасиловании и отпустил комментарий по поводу секса втроём.

Вскоре после того, как Душку решила обсудить с актёром его поведение, её исключили из сериала. Тогда она решила урегулировать ситуацию с руководством телеканала. Компания CBS согласилась на конфиденциальную договорённость о компенсации в размере 9,5 миллиона долларов. Как отмечается, детали неприятного опыта Душку на съёмках и само соглашение вскрылись в ходе расследования, начатого в августе. Тогда совет директоров CBS обратился в юридические фирмы для проверки обвинений в домогательствах, которые женщины выдвинули против теперь уже бывшего гендиректора CBS Лесли Мунвса.

Совет директоров также поручил юристам проверить "вопросы культуры на всех уровнях компании". Сама актриса отказалась комментировать информацию о соглашении. В CBS подтвердили информацию о соглашении и пообещали улучшать рабочие условия.

Как писал ранее Лайф, актриса Элайза Душку рассказала, что её растлил координатор трюков фильма "Правдивая ложь". На момент съёмок ей было 12 лет.