Принял за пиратский флаг. Украинский десантник извинился за шеврон СС на форме

Военнослужащий полагал, что данная эмблема является разновидностью пиратского флага.

Украинский десантник, который сфотографировался с шевроном танковой дивизии СС "Мёртвая голова", заявил, что не догадывался о значении этой эмблемы, полагая, что это разновидность пиратского флага. Его заявление было опубликовано на странице командования десантно-штурмовых войск ВСУ.

— Хочу извиниться за использование мной шеврона, подобного таким, которые использовались нацистскими подразделениями. Хочу подчеркнуть, что я использовал его по неосведомлённости, считая его разновидностью пиратского флага. Признаю свою ошибку и готов понести за это ответственность, — сказал военнослужащий.

Кроме того, на видео сняты его сослуживцы, которые осудили поступок десантника.

Напомним, президент Украины Пётр Порошенко опубликовал в "Фейсбуке" фотографию с украинскими десантниками. У одного из них на спине обнаружили шеврон танковой дивизии СС "Мёртвая голова".