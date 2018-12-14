В ПДД могут вернуть штрафы за небольшое превышение скорости

Возвращение такого наказания за правонарушения только в столице может обернуться 50 миллионами дополнительных штрафов ежегодно.

МВД и Минтрансу России поручено разработать предложения по возвращению штрафов за превышение скоростного режима на 10–20 км/ч. Об этом сообщает газета "Коммерсант", ссылаясь на тексты поручений правительства страны.

По данным издания, возвращение штрафа может обернуться 50 миллионами дополнительных штрафов ежегодно только в Москве, а это, как сообщает источник газеты, вдвое больше, чем за все нарушения правил дорожного движения.

Между тем в разработке также вопрос об ужесточении наказаний за езду с нечитаемыми номерами, нарушение правил остановки и стоянки. В числе поручений — фиксация отсутствия полиса ОСАГО с помощью камер.