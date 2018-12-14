"Интеллекта нет и не будет". Соловьёв раскритиковал Бузову

Телеведущий также подверг критике продюсеров шоу "Замуж за Бузову", отметив их безграмотность.

Ведущий Владимир Соловьёв раскритиковал телеведущую Ольгу Бузову и шоу с её участием. Своё мнение он высказал в эфире радиостанции "Вести ФМ", запись которой опубликовал в своём аккаунте в "Инстаграме".

— Что говорить? Там интеллекта нет, не было никогда и не будет. Человек, который путает замужество и женитьбу! Выйти замуж за Бузову! Бузова — что, мужик? — сказал телеведущий.

Соведущая Соловьёва предположила, что у создателей шоу была некая задумка, в котором был "специальный смысл". Ведущий же ответил, что этим смыслом является безграмотность.

Телеведущий также раскритиковал и продюсеров, которые работали над шоу.

— А ты считаешь, что они умнее, если работают с такой ведущей? — сказал Соловьёв.