Под Киевом из-за взрыва газа обрушился жилой дом

Жилой дом обрушился в городе Фастове Киевской области из-за взрыва газа. Об этом сообщает газета "Деловая столица" со ссылкой на источник в Госслужбе по ЧС. Фотографии с места инцидента выложены в паблике "Киев оперативный".
— В результате (взрыва. — Прим. ред.) произошло разрушение третьего, четвёртого и пятого этажей, — отмечают источники украинских изданий.
Взрыв произошёл около 10:20 (мск). О жертвах и пострадавших не сообщается. Проводится эвакуация жителей, на месте работают экстренные службы.
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