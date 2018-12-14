Под Киевом из-за взрыва газа обрушился жилой дом

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Под Киевом из-за взрыва газа обрушился жилой дом

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Жилой дом обрушился в городе Фастове Киевской области из-за взрыва газа. Об этом сообщает газета "Деловая столица" со ссылкой на источник в Госслужбе по ЧС. Фотографии с места инцидента выложены в паблике "Киев оперативный".

— В результате (взрыва. — Прим. ред.) произошло разрушение третьего, четвёртого и пятого этажей, — отмечают источники украинских изданий.

Взрыв произошёл около 10:20 (мск). О жертвах и пострадавших не сообщается. Проводится эвакуация жителей, на месте работают экстренные службы.

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