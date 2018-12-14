Ждите 21-летия. Минздрав готовит проект о повышении возраста продажи алкоголя

Предлагаемая мера оценивается международными исследованиями как эффективная, отметили в ведомстве.

Министерство здравоохранения РФ начало готовить законопроект об увеличении с 2020 года минимального возраста продажи алкоголя до 21 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), из-за алкоголя в мире каждый год умирает около 3,3 миллиона человек — 5,3% от общего числа смертей.

— Сегодня не вызывает сомнений, что алкоголь — один из серьёзных факторов риска, особенно учитывая его влияние на смертность в трудоспособном возрасте. По данным ВОЗ, более 5% бремени болезней в мире, если оценивать в годах, утраченных в результате инвалидности, связано с чрезмерным потреблением алкоголя, — приводит пресс-служба слова главы ведомства Вероники Скворцовой.

Отмечается, что предлагаемая мера оценивается международными исследованиями как эффективная. Повышенный возраст реализации спиртного уже предусмотрен законом ряда стран.

Напомним, что ранее вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова не исключила возможного повышения возраста продажи алкогольных напитков с 18 до 20 лет. Идею поддержало большинство россиян.