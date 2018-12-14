Испортят праздник. В Москве может появиться чёрный список Дедов Морозов

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Испортят праздник. В Москве может появиться чёрный список Дедов Морозов

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Фото: © РИА "Новости" / Евгения Новоженина

Многие из них не являются профессиональными артистами и, кроме того, могут быть психологически неустойчивы.

Председатель комиссии столичного парламента по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Палеев выступил с инициативой создать реестр недобросовестных исполнителей роли Деда Мороза. Об этом он рассказал в беседе с агентством "Москва".

Депутат отметил, что большое количество Дедов Морозов традиционно приглашаются в Москву и, более того, не первый год, поскольку известны. Осторожнее нужно относиться к новым людям — больше всего в этой сфере работает граждан, которые специально приезжают в столицу для работы в предновогодний период.

Палеев добавил, что многие из них не являются артистами и, более того, психологически неустойчивы.

— Поэтому я и предложил рассмотреть вопрос, чтобы внимательно смотреть, кого приглашаешь, — пояснил депутат.

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