Спустя 12 лет. Группа Smash воссоединится ради юбилея Юрия Николаева

Коллектив существовал с 2000 по 2006 год, и за это время было выпущено три альбома и семь клипов.

Сергей Лазарев и Влад Топалов выступят в качестве группы Smash на концерте, который посвящён празднованию 70-летнего юбилея народного артиста РФ Юрия Николаева. Об этом он рассказал в интервью газете "Известия".

— Кстати, раскрою вам секрет: на этом концерте состоится воссоединение группы Smash, — сказал Николаев.

На сцене появятся и другие артисты, которым Николаев дал путёвку в жизнь. В частности, это Валерия, Юлия Началова, Ани Лорак.

Smash существовала с 2000 по 2006 год. Она заявила о себе на конкурсе "Новая волна" в 2002 году в Юрмале. Дуэт за время существования выпустил три альбома и снял семь клипов. Многие из них получили премии.