В Британии суд разрешил ампутировать пациенту ногу против его воли

По мнению врачей, мужчине, у которого гангрена, срочно нужна процедура, пока не возникли осложнения.

В Великобритании суд разрешил врачам ампутировать пациенту ногу против его воли, сообщает газета Independent.

Врачи уверены, что мужчине срочно нужно отнять конечность, пока не начались осложнения, опасные для жизни. Несмотря на убеждения врачей, пациент отказывался пройти операцию.

Как отмечается, руководству пришлось обратиться в суд, где пришли к выводу о том, что степень умственных способностей мужчины не позволяет ему выбирать метод лечения самостоятельно.

В суде дали разрешение на ампутацию конечности и ради успешного проведения операции разрешили врачам физически обездвижить больного.

Согласно британским законам лечение пациентов, достигших 16 лет, невозможно без их согласия. Исключения допускаются в случае, если человек не в состоянии принять решение, например, из-за опьянения или психического состояния.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Воронеже врачи по ошибке ампутировали пенсионерке не ту ногу.