Совершивший теракт в Страсбурге был вооружён старинным револьвером XIX века

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Совершивший теракт в Страсбурге был вооружён старинным револьвером XIX века

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Фото © Twitter/Police nationale

Шериф Шекатт, устроивший теракт в Страсбурге, был вооружён револьвером 1892 года. Об этом сообщает радиостанция France Info.

Речь идёт о стандартном французском армейском револьвере калибра 8 мм. Именно из этого оружия, как отмечается, Шекатт стрелял в трёх полицейских, а их ответным огнём был убит.

Револьвер был очень старым, и точность его была низкой. Это и объясняет то, что террорист с близкого расстояние не попал в полицейских.

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