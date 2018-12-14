Совершивший теракт в Страсбурге был вооружён старинным револьвером XIX века

Шериф Шекатт, устроивший теракт в Страсбурге, был вооружён револьвером 1892 года. Об этом сообщает радиостанция France Info.

Donc Cherif Chekatt a réalisé son attentat à #Strasbourg avec un revolver de la Manufacture d'armes de Saint-Étienne modèle 1892 pic.twitter.com/LxGIsoa8cd — Strafaniccið (@UvyMordicante) 14 декабря 2018 г.

Речь идёт о стандартном французском армейском револьвере калибра 8 мм. Именно из этого оружия, как отмечается, Шекатт стрелял в трёх полицейских, а их ответным огнём был убит.

Револьвер был очень старым, и точность его была низкой. Это и объясняет то, что террорист с близкого расстояние не попал в полицейских.