На большую пресс-конференцию Путина аккредитовано рекордное число журналистов

Заявки принимались от сотрудников средств массовой информации, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, и иностранных, аккредитованных при российском Министерстве иностранных дел.

1720 журналистов аккредитовано на большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как отмечается, мероприятие побило рекорд по числу аккредитованных на него представителей прессы. Заявки принимались от сотрудников средств массовой информации, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, и иностранных, аккредитованных при российском Министерстве иностранных дел.

Впервые глава государства проводил пресс-конференцию в 2001 году. Тогда в ней принимали участие 500 журналистов. Ежегодно число журналистов, освещавших мероприятие, стабильно росло. В последний раз рекорд по числу представителей СМИ, работающих на пресс-конференции Путина, был зафиксирован в 2017 году — 1640 человек.

Напомним, что беседа главы государства с журналистами начнётся в полдень 20 декабря.