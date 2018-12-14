"Человек сломался". Виктор Бут высказался о решении Бутиной признать вину

Осуждённый в США россиянин заявил, что в США могут кого угодно обвинить в "сговоре" без всяких доказательств, а потом запугать, чтобы добиться признания вины.

Приговорённый в США к 25 годам тюрьмы бизнесмен Виктор Бут прокомментировал решение Марии Бутиной пойти на сделку со следствием.

— Они же очень хорошо работают — если они могут ломать генералов и адвокатов, то что говорить о девушке, которой 30 лет, — заявил россиянин в интервью RT.

Он отметил, что в американской судебной системе "всё отработано", и выразил уверенность, что Бутину в США умело запугивали пожизненным тюремным заключением.

— Человек сломался. Всё понятно, — сказал Бут.

Россиянин добавил, что Вашингтону не нужны никакие доказательства, чтобы объявить любого человека причастным к "сговору", и по этой статье дело можно завести против кого угодно.

— В федеральной системе почти 90% заключённых сидят по этой конспирации, как и я. У всех нет преступления, нет никаких улик, никакой подготовки, — рассказал бизнесмен.

Он также подчеркнул, что не может назвать ни плохим, ни хорошим решение Бутиной.

— Она пошла на это, и ей с этим жить, — заявил он.

Как ранее писал Лайф, обвиняемая в "работе на иностранное правительство" россиянка Мария Бутина признала вину в сговоре с целью нанести вред США.

Телекомпания CNN сообщила, что девушка согласилась также выдать своих "соучастников": якобы это консультант Республиканской партии США Пол Эриксон и бывший российский сенатор Александр Торшин.

Напомним, бизнесмена Виктора Бута в 2010 году приговорили в США к 25 годам тюрьмы. Его признали виновным в поставках оружия колумбийским повстанцам.