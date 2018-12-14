"Учи матчасть". Эксперт раскритиковал посла США за слова о российских самолётах

Директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко прокомментировал Лайфу заявление американского посла в Колумбии Кевина Уитакера, который сравнил прибывшие в Венесуэлу российские военные самолёты с "музейными экспонатами".

— Можно посоветовать только одно этому некомпетентному американскому послу: чтоб он учил матчасть. Ту-160 — современный стратегический бомбардировщик, и его главным оружием является крылатая ракета авиационного базирования с дальностью пуска свыше четырёх тысяч километров. Причём как с обычной, так и с ядерной боеголовкой, — заявил он.

Также эксперт отметил, что в мире есть лишь две страны, которые обладают таким оружием, — это США и Россия.

По мнению Коротченко, "территория США совершенно не прикрыта какими-либо средствами противовоздушной обороны, поэтому эти два Ту-160 в условиях, где они находятся, и учитывая их боевые возможности, — это абсолютное оружие".

— Мы, естественно, не желаем войны с США, а просто говорим о мощи этих самолётов. Поэтому Штаты встали на уши. Американский посол стал делать глупые, дилетантские и абсолютно некомпетентные заявления и сам себя высек — как унтер-офицерская вдова, — добавил Коротченко.