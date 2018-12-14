В Херсонской области лишили русский язык регионального статуса

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В Херсонской области лишили русский язык регионального статуса

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Фото: © Flickr/skhakirov

Депутаты Херсонского областного совета приняли решение отменить региональный статус русского языка.

Отмечается, что за отмену проголосовали 45 депутатов из 49.

— Вопрос прошёл профильную комиссию и президиум. За — 45. Решение принято, — передаёт Укринформ слова депутата Владислава Мангера.

Напомним, ранее городской совет Херсона лишил русский язык регионального статуса. При этом в Запорожье для принятия такого же решения не хватило 19 голосов.

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