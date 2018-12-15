Эрдоган потребовал экстрадиции виновных в убийстве журналиста Хашогджи

Президент Турции заявил о готовности устроить суд над предполагаемыми преступниками.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Саудовскую Аравию выдать Стамбулу причастных к убийству журналиста Джамаля Хашогджи, пишет Anadolu.

— Если Саудовская Аравия не может передать суду виновных в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогджи, то передайте их Турции. Мы можем организовать в Стамбуле судебный процесс в соответствии с нормами международного права, — заявил он.

Он добавил, что обозреватель The Washington Post был "мученически убит в результате гнусной операции".

Ранее Эрдоган заявил, что аудиозапись момента преступления указывает на причастность к убийству высокопоставленных чиновников из окружения саудовского наследного принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда.

Как ранее писал Лайф, Эр-Рияд отказался выдать Турции обвиняемых в причастности к громкому преступлению.

В том, что Хашогджи "заказал" саудовский принц, выразили уверенность и в Конгрессе США.

Напомним, живший в США журналист саудовского происхождения Джамаль Хашогджи был убит в октябре 2018 года после того, как вошёл в здание консульства в Стамбуле. Позже его тело нашли в колодце на территории резиденции саудовского генконсула.