В Кремле назвали место проведения большой пресс-конференции Путина

Ежегодная пресс-конференция российского лидера Владимира Путина, намеченная на 20 декабря, состоится в столичном Центре международной торговли (ЦМТ). Об этом указывается в аккредитационном сообщении.

Отмечается, что в ЦМТ окажется доступным бесплатный Wi-Fi. Также известно, что на первом этаже будет работать буфет.

Впервые президент России проводил пресс-конференцию в 2001 году, и в ней участвовали 500 журналистов. В последний раз рекорд по числу представителей СМИ, принимавших участие в пресс-конференции Путина, зафиксировали в 2017 году — 1640 человек.

Ранее Лайф писал, что на большую пресс-конференцию Владимира Путина аккредитовали рекордное число журналистов — 1720.