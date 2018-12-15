Эксперты выяснили, в каком из регионов РФ будет самый дорогой новогодний стол

Стало известно, в каком из российских регионов будет самый дорогой новогодний стол. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на производителя онлайн-касс "Эвотор".

Больше всего за "базовый новогодний стол" заплатят жители Якутии — 447 рублей с человека. Москвичи отдадут меньше — 357 рублей. Дешевле всего застолье обойдётся в Оренбурге — 221 рубль.

Отмечается, что "базовый" новогодний стол включает в себя 150 грамм оливье и сельди под шубой, два бокала шампанского, бутерброд с красной икрой, бутерброд с сёмгой, по 50 грамм сыра и колбасы, три мандарина и одно яблоко на человека.

Напомним, ранее маркетологи выяснили, какие подарки будут дарить россияне в этот Новый год.