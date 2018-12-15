Минюст США потратил $25 млн на расследование "российского вмешательства"

Министерство юстиции США и офис спецпрокурора Роберта Мюллера потратили на расследование "российского вмешательства" 25 миллионов долларов. Об этом говорится в отчёте, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что расходы других департаментов министерства, занимавшихся этим делом, составили почти четыре миллиона долларов.

Напомним, стало известно, что расследование "российского вмешательства" в выборы президента США в 2016 году продлится как минимум ещё полгода. Ранее американский лидер Дональд Трамп призвал Мюллера прекратить расследование, поскольку "это очень плохо для США".