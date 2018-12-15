Арктический холод. Морозы до –20 °С придут в Москву в ночь на воскресенье

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Арктический холод. Морозы до –20 °С придут в Москву в ночь на воскресенье

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Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

Резкое понижение температуры ожидается на фоне малооблачной погоды, осадков не ожидается.

Двадцатиградусные морозы придут в Москву и область в ночь на воскресенье. Об этом сообщает телеканал "Москва 24" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

Резкое понижение температуры ожидается на фоне малооблачной погоды без осадков.

— Минимальная температура в мегаполисе составит –17...–19 градусов. На востоке Подмосковья до –20, а в западных районах Московской области пока ещё не опустится ниже –10 градусов, — рассказал ведущий специалист центра Александр Синенков.

Как ранее сообщалось, из-за грядущих морозов в московских квартирах станет теплее. Синоптики также обещали аномально высокое давление.

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