Арктический холод. Морозы до –20 °С придут в Москву в ночь на воскресенье

Резкое понижение температуры ожидается на фоне малооблачной погоды, осадков не ожидается.

Двадцатиградусные морозы придут в Москву и область в ночь на воскресенье. Об этом сообщает телеканал "Москва 24" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

Резкое понижение температуры ожидается на фоне малооблачной погоды без осадков.

— Минимальная температура в мегаполисе составит –17...–19 градусов. На востоке Подмосковья до –20, а в западных районах Московской области пока ещё не опустится ниже –10 градусов, — рассказал ведущий специалист центра Александр Синенков.

Как ранее сообщалось, из-за грядущих морозов в московских квартирах станет теплее. Синоптики также обещали аномально высокое давление.