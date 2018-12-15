Путин выпил чаю с 14-летним Артёмом, которому пообещал полёт над Петербургом

Российский лидер пообщался с мальчиком, его братом и папой и подарил детям подарки.

Президент России Владимир Путин встретился и выпил чаю с 14-летним Артёмом, имеющим диагноз "повышенная хрупкость костей" из посёлка Тайцы Ленинградской области. Ранее глава государства пообещал исполнить желание мальчика — увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полёта.

Встреча прошла в овальном зале Константиновского дворца в Северной столице. Президент поинтересовался, как мальчику пришла мысль посмотреть на Петербург с высоты.

— Любой город интересно посмотреть свысока, — ответил Артём.

Затем Путин рассказал, что с вертолёта мальчик увидит Финский залив, центр города, в том числе Петропавловскую крепость, и Пулково. Также глава государства подарил мальчикам подарки: шлем виртуальной реальности, коллекцию игр и сладости.

Как уже писал Лайф, в начале декабря Владимир Путин посетил форум добровольцев России и ознакомился с проектом "Мечтай со мной", который исполняет желания тяжелобольных детей. Любой участник мероприятия мог выбрать конверт и исполнить желание ребёнка. Президент взял пять конвертов и пообещал воплотить мечты ребят в жизнь.

Среди пожеланий было и письмо Артёма, который мечтает увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полёта. Тогда Путин сказал, что пригласит мальчика в Северную столицу и покатает на вертолёте, если позволят погодные условия.

Ранее российский лидер уже исполнил желание Вероники, которая хотела попасть на киностудию "Мосфильм". После экскурсии глава государства пообщался с девочкой по телефону и поздравил её с наступающим Новым годом.