Стали известны подробности взрыва в Подмосковье, где пострадал участковый

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Стали известны подробности взрыва в Подмосковье, где пострадал участковый

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Полицейский пострадал в результате взрыва боеприпаса времён Великой Отечественной войны, который был найден на трассе А-108 в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Пострадавший — участковый ОМВЛ России по району Марьина Роща. Инцидент произошёл, когда мужчина находился на улице в свободное от службы время.

Ранее сообщалось, что у пострадавшего оторвало кисти рук и травмировало ему лицо.

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