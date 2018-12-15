Стали известны подробности взрыва в Подмосковье, где пострадал участковый

Полицейский пострадал в результате взрыва боеприпаса времён Великой Отечественной войны, который был найден на трассе А-108 в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Пострадавший — участковый ОМВЛ России по району Марьина Роща. Инцидент произошёл, когда мужчина находился на улице в свободное от службы время.

Ранее сообщалось, что у пострадавшего оторвало кисти рук и травмировало ему лицо.