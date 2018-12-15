Мечты сбываются! 14-летний Артём увидел Петербург с высоты птичьего полёта

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Мечты сбываются! 14-летний Артём увидел Петербург с высоты птичьего полёта

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Фото: © L!FE

Мальчик — один из пяти тяжелобольных детей, мечты которых глава государства обещал исполнить.

Маленький житель Ленинградской области Артём Пальянов, который долгое время мечтал увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полёта, прокатился на вертолёте над городом по поручению президента России Владимира Путина.

<p>Фото: © L!FE</p>

Экскурсия прошла сразу после чаепития с участием Владимира Путина, Артёма, его брата и папы. Президент поздравил семью с наступающим Новым годом и вручил подарки.

Закончив осматривать Северную столицу, мальчик поделился своими впечатлениями.

— Очень понравилось, красиво очень свысока смотреть, очень много красивых мест. Ожидал, что будет красиво, но не настолько... Мечты сбываются, — сказал Артём.

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