СМИ: США не станут увеличивать присутствие в Арктике

Законопроект об ассигнованиях в области внутренней безопасности предполагал строительство нового ледокола, однако этот пункт был исключён по инициативе некоторых законодателей.

США не станут увеличивать своё присутствие в Арктике после того, как президент страны Дональд Трамп потребовал выделить пять миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Такое мнение выразил обозреватель The Hill Рафаэль Бернал.

Законопроект об ассигнованиях в области внутренней безопасности предполагал строительство нового ледокола, однако этот пункт был исключён по инициативе некоторых законодателей. Для этого было предусмотрено выделение 750 миллионов долларов.

По мнению автора публикации, так как бюджетные средства тратятся на другие цели, США не смогут расширить присутствие в Арктике.

Отмечается, что за счёт уменьшения толщины арктического льда появляются дополнительные возможности для освоения новых месторождений, а также открытия новых морских путей. При этом у США сейчас имеются два ледокола, в то время как у России — 40.

Если США не будут контролировать ситуацию в Арктике, это сделают конкуренты Штатов. При этом Трамп не поддерживает недовольство многих политиков и военных.

Ранее Лайф рассказывал, что Соединённые Штаты планировали увеличить своё присутствие в Арктике.