Порошенко объявил о создании поместной автокефальной православной церкви

Церковную структуру в Незалежной возглавил ставленник Филарета митрополит Епифаний.

Президент Украины Пётр Порошенко объявил о создании в стране Украинской поместной автокефальной православной церкви. Его выступление транслирует телеканал "Прямой".

Церковную структуру в Незалежной возглавил ставленник Филарета митрополит Епифаний.

— Слава Богу и слава Украине. Поздравляю всех с созданием украинской поместной автокефальной православной церкви, которая только что состоялась в [соборе] Святой Софии, — сказал Порошенко.

Напомним, что сегодня в украинской столице состоялся так называемый объединительный собор под эгидой Константинопольского патриархата по созданию на Украине новой церкви. Ранее в СМИ появилась информация, что Константинополь потребовал от Порошенко присутствия на соборе не менее десяти епископов канонической УПЦ МП, а явились туда только двое. Остальные выразили нежелание принимать участие в расколе.