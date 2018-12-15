Трамп объявил об отставке министра внутренних дел США до конца года

Американский лидер заявил, что кандидатура нового главы ведомства будет объявлена на следующей неделе.

Президент США Дональд Трамп объявил о скорой отставке министра внутренних дел Райана Зинке. Он покинет пост до конца года. Об этом глава государства сообщил в своём аккаунте в "Твиттере".

— Министр внутренних дел Райан Зинке покинет администрацию в конце года после почти двухлетнего периода службы. Райан многого добился на протяжении своей работы, и я хочу поблагодарить его за службу нашей стране, — написал Трамп.

Американский лидер отметил, что кандидатура нового министра будет объявлена на следующей неделе. Причины отставки Зинке он не назвал.

В ноябре Трамп заявил о намерении отправить в отставку министра внутренней безопасности.