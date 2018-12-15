Кандидатом в президенты Украины от "Оппозиционного блока" стал Вилкул

В ходе съезда партии принята новая редакция её устава, согласно которой руководят ею не два сопредседателя, а политсовет.

Партия "Оппозиционный блок" в ходе восьмого съезда выдвинула Александра Вилкула кандидатом в президенты Украины. Отмечается, что мероприятие прошло без одного из сопредседателей — Юрия Бойко. Об этом сообщает издание "Лига".

В работе съезда приняли участие 148 членов партии из 168. По информации издания, кроме Бойко, не было депутата Верховной рады Сергея Лавочкина и других представителей этой группы.

— Несмотря на это, съезд состоялся и был легитимным. На нём принято решение публично обсудить кандидатуру Александра Вилкула и выдвинуть его от партии в президенты на следующем съезде в январе, — заявил сопредседатель партии Борис Колесников.

В ходе съезда партии принята новая редакция её устава, согласно которой руководят ею не два сопредседателя, а политсовет.

Как ранее писал Лайф, в начале ноября на Украине создали партию, которая объединила "Оппозиционный блок", сопредседателем которой был Бойко, и партию "За жизнь" Рабиновича. Выборы президента пройдут на Украине в марте 2019 года.