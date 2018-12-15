Тимошенко назвала "объединительный" собор "переломным событием"

По словам политика, к созданию так называемой Автокефальной поместной православной церкви украинская нация шла столетиями.

Лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко поприветствовала решение "объединительного" собора о создании на Украине "новой церкви". Об этом она написала на своей странице в "Фейсбуке".

По её словам, создание в Незалежной так называемой Автокефальной поместной православной церкви "переломное событие", к которому "украинская нация шла столетиями".

Напомним, сегодня в украинской столице состоялся так называемый объединительный собор под эгидой Константинопольского патриархата по созданию на Украине новой церкви. На нём был избран глава неканонической религиозной структуры, о создании которой заявил президент Незалежной Пётр Порошенко.