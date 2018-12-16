В Приморье открылось свыше 1,5 тыс. избирательных участков

В Приморье, где стартовали повторные выборы губернатора региона, открылось более 1,5 тысячи избирательных участков.

— В Приморье 1311 стационарных участков, судовых — более 200, также есть участки в местах временного пребывания, таких как больницы, воинские части и другие. Общее количество участков — более 1,5 тысячи, — рассказала ТАСС секретарь краевой избирательной комиссии Наталья Камаева.

Отмечается, что, по состоянию на 1 июля, в Приморье зарегистрирован 1 млн 456 тыс. 292 избирателя.

Жители края смогут проголосовать с 08:00 до 20:00 местного времени (01:00 до 13:00 мск).

В списке кандидатов находятся Олег Кожемяко, который принимает участие в выборах в качестве самовыдвиженца, а также Андрей Андрейченко (ЛДПР), Алексей Тимченко (Партия роста) и Роза Чемерис ("За женщин России").