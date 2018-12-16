Страшный диагноз. Врачи рассказали обладателю "рук-базук" об ампутации

Кириллу Терёшину стало плохо во время съёмок клипа. Медики выявили воспаление и заявили, что пациенту грозит смерть, если он продолжит тянуть с операцией.

Накачавшему руки синтолом Кириллу Терёшину грозит ампутация, пишет Starhit. Молодой человек почувствовал недомогание на съёмках клипа Султана Урагана. У него резко поднялась температура, вызвали скорую.

Прибывшие на место врачи диагностировали воспаление. Однако, по данным издания, со съёмочной площадки пациент отправился не в больницу, а домой.

Сообщается также, что некие врачи обещали ему удалить из рук синтол, хотя большинство специалистов уверяют, что это невозможно.

В то же время постоянные воспаления могут привести к некрозу тканей, что может закончиться смертью. Поэтому медики настоятельно рекомендуют Терёшину согласиться на ампутацию, чтобы спасти свою жизнь.

В марте 2018 года Лайф писал, что "Руки-базуки" попрощался с фанатами, заявив, что умирает. Но спустя несколько дней сообщил, что ему стало легче.