Страшный диагноз. Врачи рассказали обладателю "рук-базук" об ампутации

Накачавшему руки синтолом Кириллу Терёшину грозит ампутация, пишет Starhit. Молодой человек почувствовал недомогание на съёмках клипа Султана Урагана. У него резко поднялась температура, вызвали скорую.
Прибывшие на место врачи диагностировали воспаление. Однако, по данным издания, со съёмочной площадки пациент отправился не в больницу, а домой.
Сообщается также, что некие врачи обещали ему удалить из рук синтол, хотя большинство специалистов уверяют, что это невозможно.
В то же время постоянные воспаления могут привести к некрозу тканей, что может закончиться смертью. Поэтому медики настоятельно рекомендуют Терёшину согласиться на ампутацию, чтобы спасти свою жизнь.
В марте 2018 года Лайф писал, что "Руки-базуки" попрощался с фанатами, заявив, что умирает. Но спустя несколько дней сообщил, что ему стало легче.
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