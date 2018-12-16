Нет такой гимназии. В СПЧ опровергли сообщения о вбросе бюллетеней в Приморье

Представитель ведомства рассказал, что ранее в соцсетях распространялась информация о фальсификациях на выборах в регионе.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод опроверг сообщения о вбросах бюллетеней в Находке на повторных выборах губернатора Приморья. Об этом он рассказал во время беседы с журналистами, передаёт ТАСС.

— Представители общественных организаций информацию проверили. Ларчик очень просто открывался — в Находке нет гимназии № 5, — сказал Брод.

Он отметил, что в этот раз выборы более чёткие, более прозрачные и понятные.

Напомним, в Приморье 16 декабря проходят повторные выборы главы региона. Явка на голосования к полудню составила 13,97%.