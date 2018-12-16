Бывший дипломат рассказал о "бегстве" Порошенко с дебатов в Европарламенте

На заседании, которое лидер Незалежной решил не посещать, обсуждались различные проблемы страны.

Президент Украины Пётр Порошенко "сбежал" с дебатов в Европарламенте, испугавшись критики. Об этом бывший украинский дипломат Олег Волошин сообщил в интервью студии "Капитал".

— Он вместо этого поехал в Брюссель. Да, я понимаю, что ему чуть-чуть подыграли в этой ситуации, то есть дали возможность вроде как не выглядеть плохо, потому что там, на этих дебатах, говорилось очень много плохого, — сказал Волошин о том, как Порошенко решил не появляться на дискуссии.

Он уточнил, что на заседании обсуждалось убийство украинской активистки Екатерины Гандзюк, коррупция на Украине, а также проблема с электронными декларациями чиновников.

Волошин добавил, что если бы Порошенко решил остаться на дебатах, то ему бы пришлось выслушивать все эти неприятные вещи, сидя на балконе для почётных гостей и не имея возможности возразить или прокомментировать.

Ранее в Верховной раде Порошенко назвали крысой, загнанной в угол.