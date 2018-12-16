Появились фото с места пожара в Башкирии, где погибло трое малышей

Появились фотографии с места пожара в частном доме в селе Кандры Туймазинского района Башкирии, где этой ночью погибло трое малышей.
Как сообщалось ранее, загорелся частный деревянный жилой дом на площади около 80 метров.
По предварительной информации, дети были 2014, 2015 и 2016 годов рождения. Предположительно, в момент инцидента они находились дома одни.
В настоящее время причины пожара так и не удалось установить.
Фото с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени