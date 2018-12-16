Появились фото с места пожара в Башкирии, где погибло трое малышей

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Появились фото с места пожара в Башкирии, где погибло трое малышей

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Ранее сообщалось, что площадь возгорания в деревянном доме составила 80 квадратных метров.

Появились фотографии с места пожара в частном доме в селе Кандры Туймазинского района Башкирии, где этой ночью погибло трое малышей.

<p>Фото: © L!FE</p>

Как сообщалось ранее, загорелся частный деревянный жилой дом на площади около 80 метров.

<p>Фото: © L!FE</p>

По предварительной информации, дети были 2014, 2015 и 2016 годов рождения. Предположительно, в момент инцидента они находились дома одни.

<p>Фото: © L!FE</p>

В настоящее время причины пожара так и не удалось установить.

Фото с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

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