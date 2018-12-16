Глава МВД США рассказал, почему покинет свой пост

Официально отставка состоится в начале следующего года. Имя преемника станет известно на следующей неделе.

Министр внутренних дел США Райан Зинке рассказал, почему решил покинуть свой пост. Об этом сообщает Associated Press.

Глава ведомства заявил, что причиной его решения стали жёсткие нападки, основанные на политических мотивах. Имя его преемника президент США Дональд Трамп назовёт на следующей неделе. Официально свой пост Зинке покинет второго января.

Как ранее писал Лайф, Дональд Трамп объявил о скорой отставке Зинке 15 декабря. Министру были предъявлены обвинения в растрате средств из государственного бюджета, однако Зинке отверг их.