Эксперт назвал причины аномально высокой явки на выборы губернатора Приморья

На повторные выборы главы региона, по данным на 18:00, пришли 39,57 процента избирателей.

Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов в беседе с Лайфом назвал причины аномально высокой явки на выборы губернатора Приморского края.

— Во-первых, на высокой явке сказалась хорошая погода и то, что, по-моему, всё население края было проинформировано о том, когда будут выборы и где, — сказал Смирнов.

По его словам, положительно повлияли на явку и предвыборные дебаты, в которых принимал участие временно исполняющий обязанности главы региона и остальные кандидаты. Их смотрела треть населения региона. Свой вклад, как добавил Смирнов, внесла и услуга "Мобильный избиратель", благодаря которой приморцы голосовали не по месту прописки, а там, где находились.

— Люди с удовольствием пошли на выборы во многом, чтобы перед Новым годом закончить эту череду выборов и в Новый год войти с действующей властью, — резюмировал он.

Напомним, что явка на повторные выборы главы Приморского края, по данным на 18:00 (11:00 по московскому времени), составила 39,57%, или более 580 тысяч человек.

Как сообщал зампредседателя краевого избиркома Роман Охотников, явка выше, чем была на то же время в сентябре — как 9-го, так и 16-го числа.