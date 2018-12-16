Эксперт назвал причины аномально высокой явки на выборы губернатора Приморья

Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов в беседе с Лайфом назвал причины аномально высокой явки на выборы губернатора Приморского края.
— Во-первых, на высокой явке сказалась хорошая погода и то, что, по-моему, всё население края было проинформировано о том, когда будут выборы и где, — сказал Смирнов.
По его словам, положительно повлияли на явку и предвыборные дебаты, в которых принимал участие временно исполняющий обязанности главы региона и остальные кандидаты. Их смотрела треть населения региона. Свой вклад, как добавил Смирнов, внесла и услуга "Мобильный избиратель", благодаря которой приморцы голосовали не по месту прописки, а там, где находились.
— Люди с удовольствием пошли на выборы во многом, чтобы перед Новым годом закончить эту череду выборов и в Новый год войти с действующей властью, — резюмировал он.
Напомним, что явка на повторные выборы главы Приморского края, по данным на 18:00 (11:00 по московскому времени), составила 39,57%, или более 580 тысяч человек.
Как сообщал зампредседателя краевого избиркома Роман Охотников, явка выше, чем была на то же время в сентябре — как 9-го, так и 16-го числа.
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