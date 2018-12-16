Постоим? Москвичей предупредили о начале "новогодних" пробок на дорогах

В ЦОДД рассказали, что число автомобилей, ежедневно проезжающих по дорогам, возрастет на 3–5%.

В Москве предновогодние пробки на дорогах начнутся 17 декабря. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на Центр организации дорожного движения.

— Уже в понедельник мы увидим традиционный рост количества автомобилей и совершаемых поездок. Из-за подготовки к новогодним праздникам традиционно увеличится количество поездок, которые совершают жители столицы и соседних регионов по городу, — рассказал собеседник агентства.

Как отмечается, число автомобилей, ежедневно проезжающих по дорогам столицы, возрастёт на 3–5%, а пик загруженности придётся на 24–28 декабря. Заторы пойдут на спад уже 30 декабря.

В ЦОДД отметили, что 31 декабря на дорогах в целом будет свободно, однако возможны затруднения у крупных торговых центров и развлекательных заведений.