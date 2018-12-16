Не заметила. В Канаде хозяйка случайно отправила кота по почте

Жительница канадского города Дартмут случайно отправила своего кота по кличке Балу в Монреаль. Об этом сообщает телеканал CTV.
Перед отправкой женщина собирала несколько посылок и не заметила, как усатый забрался в одну из коробок и заснул. После того как посылки были отправлены, хозяйка задалась вопросом, куда пропал Балу.
Попытки найти кота были безуспешными, но через день женщине позвонили сотрудники курьерской компании.
— Меня спросили: "Это не вы отправили посылкой кота?" — сказала она.
Животное обнаружил водитель грузовика, который перевозил посылки. Балу самостоятельно проделал отверстие в почтовой коробке и выбрался наружу.
Питомца приютили работники службы защиты животных и позднее его отравили домой. Каким образом — не сообщается.
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