Не заметила. В Канаде хозяйка случайно отправила кота по почте

Хвостатого обнаружил водитель грузовика, который перевозил посылки, — он самостоятельно проделал отверстие в почтовой коробке и выбрался наружу.

Жительница канадского города Дартмут случайно отправила своего кота по кличке Балу в Монреаль. Об этом сообщает телеканал CTV.

Перед отправкой женщина собирала несколько посылок и не заметила, как усатый забрался в одну из коробок и заснул. После того как посылки были отправлены, хозяйка задалась вопросом, куда пропал Балу.

Попытки найти кота были безуспешными, но через день женщине позвонили сотрудники курьерской компании.

— Меня спросили: "Это не вы отправили посылкой кота?" — сказала она.

Животное обнаружил водитель грузовика, который перевозил посылки. Балу самостоятельно проделал отверстие в почтовой коробке и выбрался наружу.

Питомца приютили работники службы защиты животных и позднее его отравили домой. Каким образом — не сообщается.