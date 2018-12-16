Президент Незалежной также заявил о необходимости преодолеть последствия экономического кризиса и обеспечить уровень жизни.

Украинский лидер Пётр Порошенко пообещал в течение пяти лет достичь мира в Донбассе "на основе национальных интересов Украины". Об этом он заявил на пресс-конференции.

Кроме того, президент Украины заявил о необходимости преодолеть последствия экономического кризиса и обеспечить уровень жизни.

Выполнение этих критериев, по словам Порошенко, необходимо для вступления в Евросоюз и НАТО.

Подобные обещания Порошенко давал в мае 2014 года. Тогда он заявил, что силовая операция в Донбассе "будет длиться не месяцы, а часы". Позднее лидер Незалежной извинился перед украинцами за невыполнение своего обещания.