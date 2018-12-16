Трамп высказался за разлучение семей мигрантов

Он заявил, что детей часто используют в своих целях люди, за деньги переводящие беженцев через границу.

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает неизбежным разделение взрослых мигрантов и детей. По его мнению, сейчас с семьями беженцев обходятся более гуманно, чем при его предшественнике Бараке Обаме.

— Однако если не разделять, намного больше людей будут приезжать. Контрабандисты используют детей! — написал глава Белого дома в "Твиттере".

Трампа обвинили в жестокости по отношению к мигрантам после гибели семилетней девочки из Гватемалы. Как сообщал Лайф, она приехала вместе с отцом в группе из 163 беженцев.

Девочку заключили под стражу, а через 8 часов у неё начались судороги. Выяснилось, что она не ела и не пила несколько дней. Ребёнок скончался от обезвоживания, высокой температуры и септического шока.