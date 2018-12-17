Полиция применила против протестующих в Брюсселе слезоточивый газ и водомёты

Полиция Брюсселя применила водомёты и слезоточивый газ против участников массовой акции протеста. Демонстранты выступают против подписания Бельгией Глобального договора о миграции.

По данным агентства Belga, столкновения длились около получаса. Демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами, в ответ правоохранители применили водомёты и слезоточивый газ. К настоящему моменту известно о 90 задержанных.

Отмечается, что в акции приняли участие около 5,5 тысячи человек. Митинг был организован радикальными фламандскими партиями и представителями ультраправых движений.

Напомним, ранее из-за несогласия с Миграционным пактом ООН из бельгийского правительства вышла ведущая партия Фламандии "Новый фламандский альянс".