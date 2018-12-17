На Москву опустился "морозный туман"

Видимость в столице из-за "морозного тумана" уменьшилась до 600–1000 метров. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

— Происходит вымерзание водяного пара из атмосферы в результате резкого понижения температуры. Обычно такое явление больше характерно для сурового климата Сибири и Дальнего Востока, — говорится в его сообщении.

Ранее синоптики сообщили, что ночь с воскресенья на понедельник может стать самой холодной с начала зимы. Температура может опуститься до минус 19 градусов в Москве и до минус 24 градусов в области.