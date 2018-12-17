Явка на выборы губернатора Приморья превысила 46%

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Явка на выборы губернатора Приморья превысила 46%

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Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

При этом, по словам секретаря крайизбиркома, избирательная комиссия не получала серьёзных жалоб на ход голосования.

На повторных выборах губернатора Приморья явка составила 46,35%. Об этом сообщила секретарь краевого избиркома Наталья Камаева.

— В абсолютном выражении в выборах приняли участие 680 тысяч 098 избирателей, — цитирует её ТАСС.

Напомним, после подсчёта 100% протоколов на выборах победил врио главы Приморья Олег Кожемяко, он набрал 61,88% голосов избирателей. Его соперники показали такие результаты: депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР — 25,16%, Алексей Тимченко от Партии роста — 5,17%, Роза Чемерис от партии "За женщин России" — 3,8%.

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