Олег Кожемяко победил на повторных выборах главы Приморья

Временно исполняющий обязанности главы Приморского края Олег Кожемяко победил на повторных выборах губернатора региона после подсчёта 100% протоколов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.
По данным Центризбиркома, он набрал 61,88% голосов избирателей. В повторных выборах также принимали участие Роза Чемерис от партии "За женщин России", Алексей Тимченко от Партии роста и депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР.
Оппоненты Кожемяко набрали: Андрейченко — 25,16%, Тимченко — 5,17%, Чемерис — 3,8%.
Напомним, 16 декабря в Приморье прошли повторные выборы губернатора региона. В беседе с Лайфом член Общественной палаты России Максим Григорьев заявил, что голосование проходило прозрачно и корректно.
Также была зафиксирована аномальная явка. Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов в беседе с сотрудниками нашего портала раскрыл её причины.
Между тем политолог Сергей Гребенюк объяснил, почему жители региона активно голосовали за Олега Кожемяко.
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