Ярош потребовал "открыть охоту" на священников УПЦ МП

15 декабря на Украине состоялся "объединительный" собор, где главой "новой церкви" избрали "митрополита" Епифания.

Бывший лидер "Правого сектора"*, а ныне депутат Верховной рады Дмитрий Ярош призвал "открыть охоту" на священников канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. В своём аккаунте в "Фейсбуке" он требует выгнать "московских попов" с Украины.

— "Охота" на московских попов — дело, угодное Богу и нашей Родине. Долой московских попов с Украины! — пишет Ярош.

Более того, свой призыв к "охоте на священников" он адресовал лично генеральному прокурору Украины Юрию Луценко, спикеру Рады Андрею Парубию, его заместителю Ирине Геращенко и многим другим депутатам.

В Киеве 15 декабря прошёл "объединительный" собор, где главой "новой церкви" был избран "митрополит" Епифаний (Думенко). Каноническая УПЦ МП отказалась участвовать в мероприятии. Читайте материал Лайфа "Украина на пороге гражданской войны. Начало положено "объединительным" собором".

* Деятельность организации запрещена Верховным судом РФ.