К примеру, в следующем году Брюссель намерен всего-навсего изучить возможность для начала оценки украинских стандартов в экономике.

Власти Европейского союза не стремятся интегрировать Украину в свой рынок. Это признал советник министра иностранных дел Украины Тарас Качка в своей статье для издания "Зеркало недели".

— Единственное исключение в нынешней повестке дня — энергетика — лишь подтверждает общее правило: Украина не может навязать ЕС интеграционную логику Соглашения об ассоциации, — отметил советник.

Он привёл в пример Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА). Киев заявляет, что оно соответствует законам Евросоюза, а там не торопятся заключить соглашение в этой сфере. На следующий год запланировано лишь "изучить возможности для начала оценки инфраструктуры качества на Украине со стороны ЕС".

— То есть даже не начать саму оценку, которая дала бы основания формально провести переговоры, а только обсудить её возможность, — подчёркивает Качка.

Напомним, новые власти Украины после госпереворота в 2014 году очень торопились заключить соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом. Оно подавалось как первый шаг по вступлению в ЕС. Соглашение было заключено в июне того года.

Вскоре во Всемирном банке признали, что Киев не смог получить выгод от этого соглашения.

Ранее депутат Рады, оценивая итоги Евромайдана спустя 5 лет, отметил, что "90% украинцев стали нищими".