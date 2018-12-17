Названа минимальная цена аренды однушки в Москве

Также в рейтинге и самый дорогой объект аренды в этом месяце. Он обойдётся в 100 раз дороже.

Минимальная цена аренды однокомнатной квартиры в Москве в декабре этого года составляет 20 тысяч рублей. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на рейтинг компании "ИНКОМ-недвижимость". Такая квартира с мебелью и бытовой техникой расположена на втором этаже пятиэтажного дома на 3-й Владимирской улице, в пешей доступности от метро "Перово". Жильё сдаётся только на семь месяцев и впервые. Общая площадь однушки — 31 квадратный метр, шесть из них занимает кухня.

Второе место в рейтинге — у однокомнатной квартиры за 22 тысячи рублей в месяц. Она находится на 14-м этаже новостройки на улице Маршала Савицкого. Транспортная доступность — 20 минут езды от метро "Бульвар Адмирала Ушакова". Там есть вся необходимая мебель и техника, а также застеклённая лоджия. Общая площадь квартиры — 40 квадратных метров.

Замыкает тройку рейтинга однушка за 23 тысячи рублей. В ней нет ремонта и мебели. Расположена квартира на Холмогорской улице, в 10 минутах езды от метро ВДНХ. На четвёртом и пятом местах однокомнатные около станций метро "Новокосино" и "Выхино" за 24 и 25 тысяч рублей в месяц.

В рейтинге есть и самые дорогие съёмные квартиры. В этом месяце ею стала 415-метровая квартира. Она расположена в элитном жилом комплексе в Бутиковском переулке и сдаётся за два миллиона рублей в месяц.

Ранее эксперты рассказали, какая будет стоимость аренды жилья в Москве в период новогодних каникул.