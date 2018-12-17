Нашли недостатки. Суд оставил без движения иск Золотова к Навальному

Истцу дали время до 9 января 2019 года на то, чтобы привести документ в соответствие с требованиями закона.

Люблинский суд Москвы оставил без движения иск главы Росгвардии Виктора Золотова к блогеру Алексею Навальному о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Как сообщает ТАСС, в суде заявили, что это связано с "его несоответствием требованиям статей 131, 132 ГПК РФ".

— … предоставлен срок для устранения недостатков, послуживших основанием для оставления искового заявления без движения до 9 января 2019 года, — добавили в суде.

Напомним, Золотов подал иск к Навальному на один миллион рублей. Он просит признать распространённые блогером сведения порочащими и несоответствующими действительности. Речь идёт о данных о недвижимости и руководстве, которое якобы "объедает своих сотрудников".

Виктор Золотов в начале сентября отреагировал на так называемое расследование ФБК, где утверждалось, что продукты для нужд Росгвардии якобы закупаются по ценам выше рыночных. В своём обращении глава ведомства вызвал Навального на поединок.