Лавров обвинил Запад в попытках подготовки революций в бывших республиках СССР

Министр напомнил, что у России позади уже не одна революция и она не желает такого другим государствам.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад взял курс на подготовку в бывших республиках СССР революций. Об этом министр сказал в интервью "Комсомольской правде".

— Всё, что сейчас Запад делает на постсоветском пространстве, — это готовит революции, — сказал Лавров.

Он напомнил, что у России позади уже не одна революция и она не желает такого ни себе, ни другим государствам.

Также сегодня Сергей Лавров заявил, что США сами подрывают доверие к доллару.