Путин сегодня готовится к своей ежегодной большой пресс-конференции

Сегодня президент РФ Владимир Путин готовится к ежегодной большой пресс-конференции, которая пройдёт 20 декабря. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.
— Он много времени уделяет подготовке к пресс-конференции. Традиционная работа, справочные материалы, — отметил представитель Кремля.
Песков добавил, что сегодня пройдёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.
Напомним, что беседа главы государства с журналистами начнётся в полдень 20 декабря. Пресс-конференция состоится в столичном Центре международной торговли (ЦМТ).
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени