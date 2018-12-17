Путин сегодня готовится к своей ежегодной большой пресс-конференции

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Путин сегодня готовится к своей ежегодной большой пресс-конференции

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Президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции в 2017 году. Фото: © РИА "Новости" / Алексей Никольский

Сегодня президент РФ Владимир Путин готовится к ежегодной большой пресс-конференции, которая пройдёт 20 декабря. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

— Он много времени уделяет подготовке к пресс-конференции. Традиционная работа, справочные материалы, — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что сегодня пройдёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

Напомним, что беседа главы государства с журналистами начнётся в полдень 20 декабря. Пресс-конференция состоится в столичном Центре международной торговли (ЦМТ).

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